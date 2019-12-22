السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تحدد مواعيد استلام وثائق الخريجين للفصل الدراسي الأول



عرعر 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

حددت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة القبول والتسجيل أوقات تسليم وثائق التخرج لطلاب وطالبات الجامعة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1441هـ اعتباراً من يوم الثلاثاء 19 جمادي الأول للعام الحالي ولمدة ثلاثة أيام, حسب الجدول المعلن لكامل التخصصات العلمية والنظرية.

وأكدت عمادة القبول والتسجيل إلى أهمية حضور الطالب لاستلامها وفي حال عدم قدرته على الحضور لا يتم تسليمها إلا بوكالة شرعية, وفيما يخص الكليات الصحية تسلم الوثيقة بعد ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسليم شهادة الامتياز.

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10:33ت م

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