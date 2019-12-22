شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور | طلاب الابتدائية يختبرون تحريريًا لأول مرة منذ 14 سنة والان نبدء بالتفاصيل

بدأت الاختبارات العامة للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل بدءًا من الصفوف الأولية الثالث الابتدائي.

ويشهد اليوم عودة الاختبارات التحريرية لطلاب المرحلة الابتدائية بعد غياب دام 14 عاما، إلى جانب التقويم الدراسي في بعض المواد الدراسية، بالإضافة للمرحلة المتوسطة.

وجاء تطبيق التعديل على لائحة تقويم الطلاب لإكسابهم المهارات والمعارف والخبرات الأساسية في كل مادة دراسية، كما أنها ستساهم في اتباع أساليب تدريسية تؤدي إلى تجسيد الفهم الحقيقي لمحتوى المادة الدراسية.