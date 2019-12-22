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وظائف أكاديمية للرجال والنساء بـ جامعة الملك عبدالعزيز
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن وجود 10 وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء للعمل في كلية الحقوق (قسم القانون الخاص، وقسم القانون العام) للعام الدراسي 1441/1440هـ، بدرجة (معيد، ومحاضر)، لمن يحمل البكالوريوس والماجستير، وذلك وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه:
الوظائف الشاغرة :-
قسم القانون الخاص:
1- معيد (وظيفتان – للرجال):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الأنظمة).
2- معيدة (وظيفتان – للنساء):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الأنظمة).
3- محاضرة (وظيفة واحدة – للنساء):
– درجة الماجستير في تخصص (الأنظمة).
قسم القانون العام:
1- معيد (وظيفتان – للرجال):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الأنظمة).
2- معيدة (وظيفتان – للنساء):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الأنظمة).
3- محاضرة (وظيفة واحدة – للنساء):
– درجة الماجستير في تخصص (الأنظمة).
شروط التقديم :-
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن يكون المؤهل الدراسي من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى مُعترف بها.
3- ألا يقل تقدير المؤهل الدراسي عن (جيد جداً).
4- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حسن السيرة والسلوك .
5- أن لا يتجاوز عُمر المتقدم أو المتقدمة عن (30) سنة لوظائف (معيد) و(35) سنة لوظائف (محاضر).
6- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصل على درجة التوفل أو IELTS.
7- أن يكون حاصلاً على درجة القدرات الجامعيين.
8- أن لا يكون حاصلاً أو حاصلة على درجة البكالوريوس والماجستير وهم على رأس العمل.
الأوراق المطلوبة :-
وثيقة تخرج
كشف درجات معتمد
شهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات إن وجدت
تاريخ التقديم :-
متاح الآن وينتهي بتاريخ 1441/04/29هـ
رابط التقديم :-
تقدم الطلبات إلى مكتب وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية الحقوق بمبنى رقم (73) غرفة رقم (21).
– العنوان البريدي ص.ب 80479 جدة 21589.
أو على البريد الإلكتروني: [email protected]
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