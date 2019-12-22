وظائف أكاديمية للرجال والنساء بـ جامعة الملك عبدالعزيز

2019-12-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن وجود 10 وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء للعمل في كلية الحقوق (قسم القانون الخاص، وقسم القانون العام) للعام الدراسي 1441/1440هـ، بدرجة (معيد، ومحاضر)، لمن يحمل البكالوريوس والماجستير، وذلك وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه:

الوظائف الشاغرة :-

قسم القانون الخاص:

1- معيد (وظيفتان – للرجال):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الأنظمة).

2- معيدة (وظيفتان – للنساء):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الأنظمة).

3- محاضرة (وظيفة واحدة – للنساء):

– درجة الماجستير في تخصص (الأنظمة).

قسم القانون العام:

1- معيد (وظيفتان – للرجال):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الأنظمة).

2- معيدة (وظيفتان – للنساء):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الأنظمة).

3- محاضرة (وظيفة واحدة – للنساء):

– درجة الماجستير في تخصص (الأنظمة).

شروط التقديم :-

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1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون المؤهل الدراسي من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى مُعترف بها.

3- ألا يقل تقدير المؤهل الدراسي عن (جيد جداً).

4- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حسن السيرة والسلوك .

5- أن لا يتجاوز عُمر المتقدم أو المتقدمة عن (30) سنة لوظائف (معيد) و(35) سنة لوظائف (محاضر).

6- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصل على درجة التوفل أو IELTS.

7- أن يكون حاصلاً على درجة القدرات الجامعيين.

8- أن لا يكون حاصلاً أو حاصلة على درجة البكالوريوس والماجستير وهم على رأس العمل.

الأوراق المطلوبة :-

وثيقة تخرج

كشف درجات معتمد

شهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات إن وجدت

تاريخ التقديم :-

متاح الآن وينتهي بتاريخ 1441/04/29هـ

رابط التقديم :-

تقدم الطلبات إلى مكتب وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية الحقوق بمبنى رقم (73) غرفة رقم (21).

– العنوان البريدي ص.ب 80479 جدة 21589.

أو على البريد الإلكتروني: [email protected]

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