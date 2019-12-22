شكرا لقرائتكم صور.. طلاب مدارس أحد رفيدة على مقاعد الاختبارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-22 صور.. طلاب مدارس أحد رفيدة على مقاعد الاختبارات متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- أحدرفيدة Advertisements انطلقت صباح اليوم الأحد اختبارات طلاب وطالبات مدارس محافظة أحد رفيدة للفصل الدراسي الأول لعام 1440هـ -1441هـ والذي يبلغ عددهم أكثر23137 طالباً وطالبة في جميع المراحل الثلاث. وتمت تهيئة القاعات لهم بما يحتاجون إليه وما يتناسب معهم وفق الخطط المدروسة لتمكين الطلاب والطالبات من أداء الاختبارات بكل يسر وسهولة وبإشراف مكاتب التعليم من الجنسين والكوادر التعليمية في جميع المدارس بالمحافظة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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