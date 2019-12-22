2019-12-22

فيديو.. انتشار أمني مكثف في مكة المكرمة مع أول أيام الاختبارات

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

شرعت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة وبمختلف المناطق على مستوى المملكة، بتنفيذ خطتها الميدانية لاستقبال الطلاب خلال اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي، ومضاعفة جهودها خلال فترة الاختبارات التي تنطلق اليوم.

Advertisements

وأكد مدير دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، بحسب “الإخبارية”، أن فرق الدوريات الأمنية بالتنسيق مع التعليم حددت عددا من المواقع التي تحتاج لتكثيف الوجود الأمني.

وأضاف أن دوريات الأمن الدورية والرسمية والسرية انتشرت لتأدية مهامها وتتابع محيط المدارس، وترصد أي تحركات تحتاج إلى التدخل أو الضبط منعا لأي محاولات قد تضر بمركبات الطلاب أثناء تأدية اختباراتهم.

يذكر أن آلاف الطلاب انطلقوا صباح اليوم بمختلف مناطق المملكة لتأدية اختبارات النصف الدراسي الأول من العام الدراسي وسط منظومة متكاملة من الخدمات بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية ليؤدي الطلاب اختباراتهم في سهولة ويسر واطمئنان.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر







