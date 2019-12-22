شكرا لقرائتكم خبر عن محلل طقس: الشتاء يبدأ اليوم.. وظاهرة فلكية سبب طول الليل والان نبدء بالتفاصيل

بدأ فصل الشتاء فلكيًا صباح اليوم عند الساعة الـ7:19 بحسب محلل الطقس، فهد الجهني، حيث تعامدت أشعة الشمس على مدار الجدي جنوب الكرة الأرضية وهو مايعرف بظاهرة "الانقلاب الشتوي".

ودخل فصل الشتاء على المناطق شمال الكرة الأرضية و منها الوطن العربي، بينما يشهد جنوب الأرض الانقلاب الصيفي ودخول فصل الصيف.

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وأوضح الجهني لـ"اليوم" أن مصطلح الانقلاب الشتوي يعني الانتقال من فصل الخريف إلى الشتاء. و يحدث في نصف الكرة الأرضية الشمالي مابين يومي 21 أو 22 ديسمبر من كل عام.

وأبان الجهني بأن الانقلاب يحدث بسبب ميلان محور الأرض وحركتها في مدارها حول الشمس ولأن الأرض أثناء دورانها حول الشمس ليست عامودية وإنما مائلة بمقدار 23 درجة ونصف الدرجة فإن النصف الشمالي والنصف الجنوبي من الأرض يتبادلان الأماكن في استقبال ضوء الشمس.

كما قال بأن يوم الانقلاب الشتوي يتميز بكونه أقصر نهار وأطول ساعات الليل خلال العام لمناطق شمال الكرة الأرضية، و يلاحظ أن الليل يكون على مدار 24 ساعة في القطب الشمالي، كما يكون النهار في القطب الجنوبي على مدار 24 ساعة.