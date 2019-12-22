شكرا لقرائتكم خبر عن "المركز الوطني للزلازل " : هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة 3.4 رختر والان نبدء بالتفاصيل

رصد المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة 3.4على مقياس رختر الساعة ٤٩ :١ صباح اليوم الأحد وعمق ١٥ كيلو متر تقريبًا وتبعد ٢٠ كيلو متر عن الساحل و ٦٥ كيلو متر جنوب غرب محايل عسير .

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