شكرا لقرائتكم رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-22 رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة تستمر حتى الرابعة من مساء اليوم متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيها بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة, يتضمن أتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظتي الحناكية ومهد الذهب. Advertisements وبينت الهيئة أن الحالة تبدأً عند التاسعة صباحا, وتستمر حتى الرابعة من مساء اليوم. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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