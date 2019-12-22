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فيديو.. الشاحنة المجنونة تفحط بدون سائق في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أظهر مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي شاحنة وهي تسير بدون قائد وتقوم بـ “التفحيط” بإحدى المناطق في الرياض، الأمر الذي أثار الرعب والفزع بين المواطنين.
وظهرت الشاحنة في الفيديو وهي تدور حول نفسها عدة مرات بشكل غريب، فيما تظهر المنطقة ويوجد بها عدد كبير من السيارات الأخرى فيما يبدو وأنه مكان لتخزين “الخردة”.
واستغرب موثق مقطع الفيديو مما يحدث قائلاً: “سيارة تسير لحالها”، في الوقت الذي أسرع فيه العديد من المواطنين نحو الشاحنة بعدما توقفت لكي يتم تعليق تشغيلها.
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