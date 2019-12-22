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أرامكو تدخل في مشروع مشترك مع كوريا لصناعة السفن

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2019-12-22

أرامكو تدخل في مشروع مشترك مع كوريا لصناعة السفن

في خطوة جديدة لتوطيد التعاون بين الشركتين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة “كوريا لصناعة السفن” عن خططها لإطلاق مشروع مشترك لصناعة المحركات مع “أرامكو” في مارس من العام المقبل، في خطوة جديدة لتوطيد التعاون بين الشركتين.

وسيقام المشروع المشترك، وفقاً لما أعلنته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، في مجمع الملك سلمان الدولي للصناعات والخدمات البحرية على الساحل الشرقي للمملكة السعودية في سبتمبر 2020، ومن المقرر أن ينتهي في مايو 2022، وفقاً للشركة القابضة المسؤولة عن وحدات بناء السفن في هيونداي للصناعات الثقيلة.

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كما تعتزم شركة كوريا لصناعة السفن والهندسة البحرية بناء حوض سفن في المجمع في مشروع مشترك منفصل مع “أرامكو” السعودية ومنصة البترول “لامبريل” التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من أعمال بناء حوض السفن المعروف باسم الشركة العالمية للصناعات البحرية، بنسبة 30%.

وتمتلك شركة هيونداي للصناعات الثقيلة 10% من حوض السفن، في حين تستحوذ “أرامكو” على 50.1% ولامبريل على 20% والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري على 19.9%.

وسبق أن أعلنت لامبريل على موقعها الإلكتروني، أن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ستقدم طلبيات إلى الشركة العالمية للصناعات البحرية، لبناء ما لا يقل عن 52 سفينة مختلفة، بما في ذلك ما يشمل 20 ناقلة نفط، على مدار 10 سنوات. وأوضحت أيضا أنه ستتم الاستفادة من الشركة العالمية للصناعات البحرية لتلبية معظم حاجات الشركة السعودية لصيانة وإصلاح سفنها.

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