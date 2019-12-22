شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدة صدام حسين تدخل على خط الثورة في العراق!.. شاهد كيف فاجأت أمها رغد بهذه التصريحات! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علّقت حرير حسين كامل حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على خطاب والدتها رغد، الذي ألقته الأخيرة أمس الجمعة بمناسبة الذكرى الـ13 لإعدام أبيها.

وأرفقت حفيدة صدام حسين مقاطع من الخطاب عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، وعقبت عليها بالقول: "خطاب والدتي رغد صدام حسين في الذكرى الثالثة عشرة لاستشهاد الرئيس الراحل صدام حسين.. وفيه جواب شاف لكل من اتهمنا أننا نركب الموجة".

وتابعت: "تحية لروح الشهيد القائد وتحية لأرواح شهدائنا الأبرار الذين يستشهدون كل يوم دفاعا عن كرامة العراق والعراقي. ويا محلي النصر بعون الله".

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حفيدة صدام حسين تدخل على خط الثورة في العراق!.. شاهد كيف فاجأت أمها رغد بهذه التصريحات!



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وفي وقت سابق، أعلنت رغد حسين الابنة الكبرى لصدام حسين موقفها من الاحتجاجات، التي لا تزال مستمرة في العاصمة بغداد ومناطق وسط وجنوبي البلاد منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وقالت رغد حسين في كلمة بثتها بتسجيل صوتي عبر "تويتر": "نحن لا نجتهد ولا نركب الموجة، نحن جزء مهم من تاريخ العراق، لنا ما لنا، وعلينا ما علينا، ونحن متأكدون من أننا سنبني عراقا أفضل، وأنظف، وستنتهي محنة العراق عاجلا بإذن الله، ولتبدأ مرحلة أخرى كما ينبغي لعراقنا العظيم".

وأضافت: "علينا ونحن نعيش هذا الظرف العصيب، أن نستوعب أن لكل مرحلة أخطاءها فذلك أمر طبيعي، ليس في الحكم فقط، وإنما في كل مفردة من مفردات الحياة، وتجاربها الإنسانية".

المصدر: "سبوتنيك"