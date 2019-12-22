شكرا لقرائتكم خبر عن إذا عرفت هذا السر فسوف تتخلص منمرض السكري فورا ولن تصاب به أبدا في حياتك.. طبيب عالمي يفجر مفاجأة مزلزلة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر طبيب عالمي ، حائز على الدكتوراة من جامعة، ليوسانا، مفاجأة مزلزلة، فيما يخص مرض السكري، الذي يعتقده الملايين من الناس.

ففي فيديو انتشر على يوتيوب، وحاز نسبة مشاهدات عالية جدا، ورصده "بويمن" يقول الطبيب إنه اصدر كتابا بعنوان، "عالم خالي من مرض السكري"،

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إذا عرفت هذا السر فسوف تتخلص منمرض السكري فورا ولن تصاب به أبدا في حياتك.. طبيب عالمي يفجر مفاجأة مزلزلة (فيديو)



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وقال إنه منذ 10 سنوات يعمل في مجال البحث ويتعامل مع مرضى السكري، وقد تعامل مع أكثر من 20 ألف حالة، لكنه لم يجد سكر في الدم.

وقال إنه اكتشف أنه لا يوجد شيء اسمه سكر الدم، ولم يجد سكر في الدم، ما يعني أن المرض عبارة عن خرافة اعتقدها كثير من الناس.

وأضاف: لن تشاهد سكر في الدم، لإنه غير موجود أصلا.. وأضاف: إذا عرفت السر وراء هذه الحقيقة ففي نفس اللحظة سوف تتخلص من مرض بالسكري.

وأورد الطبيب العالمي تفاصيل أخرى مثيرة جدًأ.. شاهدها في الفيديو أدناه: