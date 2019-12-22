شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جلسة عتاب جمعت ابن زايد بـ”مستشاريه”: محمد بن سلمان خاننا وذهب للتصالح مع قطر بالرغم أننا قدمنا له مالم نقدمه لك! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبر مستشارو محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات والمقلب بـ”شيطان العرب”، عن استيائهم من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد كل الخدمات التي قدموها له على مدار السنوات الماضية.!

وقال حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي ويحظى بمتابعة أكثر من ربع مليون شخص على تويتر في تغريدة رصدتها “وطن”، إن مستشارين الشيخ محمد بن زايد، يقولون له ( قدمنا كل شيء للأمير محمد بن سلمان من، خطط للانقلاب على الامير محمد بن نايف، وتثبيت ولاية عهده، وفتحنا معه خطوط، التواصل مع اسرائيل، وقربناه للوبيات الأمريكية، ودافعنا عنه اعلاميا اثناء اغتيال، جمال خاشقجي، وفي الاخير تخلى عنا مع دولة قطر ).

وتحدثت تقارير خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية، الناجمة عن فرض حصار على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرة أنه للسيطرة على قرارها السيادي.

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وتزامناً مع هذه الانباء، كشفت تقارير عن غضب محمد بن زايد، من المفاوضات الجارية بين السعودية وقطر، وتدخل الرئيس الأمريكي لمنع ابن زايد من تخريب القمة الخليجية، وتمثيل ابن راشد للإمارات بدلا عنه.