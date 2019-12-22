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عدن - ياسمين التهامي - ظهر الأمير السعودي محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود في حفل زواج ابن شقيقه محمد بن سعود بن نايف، وذلك في أول ظهور له منذ أشهر.

وتداول مغردو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فجر الجمعة 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019 مقطع فيديو يظهر الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز أثناء حضوره حفل زفاف ابن أخي محمد بن سعود بن نايف في العاصمة السعودية الرياض.

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هذا ”الفيديو” الذي أثار جنون بن سلمان.. الأمير محمد بن نايف يرقص ويتهامس مع عمه أحمد بن عبدالعزيز شقيق الملك سلمان (شاهد المفاجأة)



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وأظهر فيديو الأمير محمد بن نايف وهو بجوار سيارته محاولاً الركوب فيها، فيما تجمع حوله العشرات من المواطنين السعودين من الحاضرين لحفل الزفاف وتقدموا للسلام عليه والتقاط الصور التذكارية معه.

محمد بن نايف للسعوديين: وأنا أحبكم

وفي أثناء تواجده بجوار سيارته، قال البعض موجهاً كلامه للأمير محمد بن نايف :” نحن نحبك”، ليرد عليهم بالقول و “أنا أحبكم”، في رد حظي بثناء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد بن عبد العزيز حاضراً في زفاف محمد بن سعود بن نايف

كما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز في حفل الزفاف، ويظهر وهو يرقص العرض السعودية الشهيرة.