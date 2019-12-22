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عدن - ياسمين التهامي - ذكرت قناة الأخبار العربية على يوتيوب، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تمكن من تحديد موقع المغرد السعودي الشهير، مجتهد، المعروف بتسريبات مهمة من داخل أروقة الحكم السعودية ثبتت صحتها في كثير من الأحايين.

وقالت القناة، إن مجتهد تمكن من الهروب، وتغيير موقعه بعد تحديد بن سلمان لموقعه عبر التجسس والضغط على تويتر، فيما عرف مؤخرا بقضية خلية التجسس السعودية في تويتر.

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هل تذكرون المغرد السعودي الشهير ” مجتهد ”؟.. شاهد ماذا حدث له اليوم بعد تمكن محمد بن سلمان من تحديد موقعه عبر تويتر (فيديو)



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وأضافت أن بدر العساكر، مدير مكتب محمد بن سلمان، هو المسؤول الأول الذي كلفه ولي العهد السعودي، بمراقبة وكشف الحسابات السعودية المؤثرة في المملكة، وعلى رأسها "المستخدم رقم 1"، الذي هو مجتهد.

وأوضحت ان العساكر طلب من تويتر مرارا وتكرارا إدلاء معلومات بشأن مجتهد، لكن الشركة رفضت، ما دفع به للحصول على المعلومات، من موظفين سعوديين في تويتر.

تفاصيل أخرى في الفيديو أدناه: