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عدن - ياسمين التهامي - استيقظت مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية امس السبت على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في طريق عام.

ذكرت صحيفة "سبق" المحلية أن شخصًا أقدم على قتل شاب طعنًا بآلة حادة بمحافظة الطائف ، وتركه غارقًا في دمائه على الطريق الدائري مقابل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ثم سلّم نفسه لشرطة المنطقة.

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السعودية تستفيق على جريمة بشعة.. ”تفاصيل” مؤلمة وصادمة هزت المملكة



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وبحسب الصحيفة تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من مركز العمليات حول الواقعـة، لافتة إلى أنها باشرت موقع الجريمة ووجدت المجني عليه مطعونًا بعدة طعنات في الصدر والظهر وحالته خطيرة.

وأضافت أن الهلال الأحمر، تولى عملية نقل المصاب إلى مستشفى الملك عبد العزيز لتلقي العلاج، إلا إنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وأشارت إلى أن الجاني سلّم نفسه إلى أحد مركز شرطة المنطقة، في حين أحالت الجهات الأمنية القضية إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.