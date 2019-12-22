الأمن السيبراني : تحذير أمني عالي المستوى من اختراق تويتر

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي المستوى خاصًّا بتحديث جديد لموقع تويتر.
وأوضح أن شركة تويتر أصدرت تحديثًا لمستخدمي نظام أندرويد لمعالجة ثغرة في التطبيق، تتمثل في قيام المهاجم بالتحكم بالحساب والوصول والاطلاع على بياناته مثل التغريدات المحمية وتحديد المواقع والرسائل الخاصة.
ودعا المركز مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام “أندرويد” إلى تحديث التطبيق فورًا من خلال متجر “جوجل بلاي” أو عبر اتباع الرابط المباشر للتحديث (هنا)
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