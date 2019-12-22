التكنولوجيا في 2020.. 7 سيناريوهات للتوقعات التكنولوجية العام المقبل

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قدمت مجموعة Intelligence Device Group أهم توقعاتها التكنولوجية لعام 2020 وما بعده، فمن الجيل الخامس إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، إليكم كيف ستغير التكنولوجيا حياتنا في 2020:

1- الجيل الخامس:

توفر شبكات الجيل الخامس سرعات تصل إلى 10 غيغابايت/الثانية، لتجعلها بذلك أسرع بمقدار 100 مرة من شبكات الجيل الرابع، وبهذا ستشهد صناعات بأكملها تغييرًا كاملًا.

2- تزايد دور الذكاء الاصطناعي

سيكون الذكاء الاصطناعي عامل تمكين من وراء الكواليس لتوفير حلول تعمل على تحسين مستوى المعيشة وعمليات وأماكن العمل والخدمات، فعلى سبيل المثال، تتوقع مؤسسة IDC أن الفنادق الفخمة ستتضمن مساعداً ذكياً يتعامل مع العملاء؛ لتحقيق تجربة أفضل لهم.

3- الأمن التنظيمي:

ستواصل المؤسسات ضبط نهجها لمراعاة المزيد من وسائل الأمان، ويتم إنجاز المهام على نحو متزايد من مواقع خارج المقرات التقليدية، مع التركيز على توظيف أفضل المواهب والسماح بالمرونة بشأن المكان والطريقة، ويبدأ الأمان القوي من خلال امتلاك الأدوات التي تتيح متابعة الأجهزة، بغض النظر عن الموقع والقدرة على اتخاذ إجراءات على هذه الأجهزة.

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4- انتقال الأعمال الذكية من السحابة إلى الحافة:

سيظهر مستوى تكنولوجي جديد تماماً، وهي الحافة Edge، كمصدر مكمل للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ما يدعم العديد من التقنيات المبتكرة التي بشّرت بتوسيع استخدام التكنولوجيا وتأثيرها بالكامل في مجالات جديدة، ومع وجود أكثر من 20 مليار جهاز وعنصر من المتوقع أن يتصل بالإنترنت بحلول عام 2020، فإن المزيد من الشركات ستنقل تحليلات البيانات والتطبيقات التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي من الحوسبة السحابية إلى الحوسبة المتطورة لتقليل زمن الوصول، وتخفيف أحمال الخادم الأساسية، وتحسين العمليات التجارية.

5 – التحول فى تجربة الرعاية الصحية للمريض:

توفر الشبكة المتنامية لأجهزة وخدمات إنترنت الأشياء الطبية المتنقلة المراقبة اليومية، والتحليل، والعلاج الضروري لتعزيز صحة أفراد المجتمع بفضل ما ستوفره هذه التقنيات من رعاية شخصية وفعالة.

6 – توغل تقنيات الواقع الافتراضي في مجال التعليم:

في مجال التعليم، توفر تقنيتي الواقع المعزز والافتراضي (AR / VR) تجربة غامرة لكل من المعلمين والطلاب على حد سواء، ما يؤثر إيجابياً على مستويات الفهم والاحتفاظ بها.

7- الألعاب السحابية:

ستتزايد شهية المستهلكين الشغوفين بالألعاب السحابية، لا سيما الألعاب حسب الطلب من أي مكان تقريباً، وسوف يشهد العام إقبال المستهلكين ليس على اللعب على هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية فحسب، بل أيضاً على أجهزة الكمبيوتر المحمولة فائقة الصغر.

