أرامكو تنقذ أسواق الأسهم العالمية في 2019

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أنقذ إدراجان ضخمان لأرامكو وعلي بابا عامًا اتسم بالتباطؤ بالنسبة لأسواق الأسهم العالمية في 2019، بعد سلسلة من الطروح العامة الأولية التي لم تتم وتراجعات الأسعار.

وبحسب بيانات رفينيتيف، تراجعت حصيلة أسواق الأسهم العالمية 4.7 بالمائة إلى 659 مليار دولار في 2019، وهو الرقم الذي عززه الطرح الأولي القياسي لعملاق النفط أرامكو، والذي جمع 25.6 مليار دولار والإدراج الثانوي لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا في هونج كونج وجمع 13.5 مليار دولار.

وساهمت الصفقتان بستة بالمائة من الإجمالي، وشكلت أرامكو وحدها 15 بالمائة من أحجام الطروح العامة الأولية عالميًّا، بحسب “رويترز”.

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وكانت الخسارة الأكبر خلال العام لشركة وي ورك الأمريكية للمساحات الإدارية بعد أن هوى تقييمها من 47 مليار دولار خلال جولة خاصة لجمع التمويل في يناير إلى ما بين عشرة مليارات و12 مليار دولار لطرحها الأولي الذي كان مقترحًا ثم أُلغي لاحقًا.

ومن أبرز الإلغاءات الأخرى ري.أشور- ذراع مجموعة إعادة التأمين سويس ري في بريطانيا-وفريتي الإيطالية لصناعة اليخوت الفارهة.

وسلطت عمليات إلغاء الطروح الضوء على تراجع الاقتصاد العالمي والتقلبات السياسية، إذ تأثرت صفقات آسيوية سلبًا جراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج.

وقال مصرفيون: إنه يبدو أيضًا أن السوق تخضع لتغير هيكلي، إذ تجمع شركات عديدة، لاسيما شركات التكنولوجيا، مبالغ أكبر من المال من مستثمري رأس المال المخاطر والاستثمار المباشر.

وجمعت شركات الاستثمار المباشر مبالغ قياسية في السنوات الأخيرة، بينما يزداد نشاط صناديق الثروة السيادية في أسواق الأسهم العالمية. ولشركة الاستثمار اليابانية سوفت بنك وحدها أكثر من 100 مليار دولار في صندوقها رؤية، وتعكف على جمع 100 مليار أخرى لصندوق ثانٍ.

