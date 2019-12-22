3 عوامل رئيسية لآلام الكعبين المتكررة

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يواجه العديد من الأشخاص آلاماً متكررة في الكعبين، عادة لا ترتبط بأمراض مزمنة أو حتى عارضة، ولا ينبغي تفسيرها باعتبارها نتيجة للروماتيزم أو التهاب المفاصل دائماً. وبحسب موقع «24.ae» هناك عدة أسباب يمكن أن تكون وراء هذه الأوجاع، منها ارتداء الكعب العالي. وقد تمتد هذه الأوجاع إلى باطن القدم، أو لأعلى باتجاه العقبين، وهو ما يُعرف باسم «كعب أخيل». ويتطلّب علاج المشكلة تشخيصاً جيداً لتحديد تمارين العلاج الطبيعي المناسبة، إلى جانب تفادي العوامل المسببة للمشكلة.

وحدد 3 أسباب رئيسية لآلام الكعبين، تتمثل في الوزن الزائد الذي يعد من أهم أسباب أوجاع الكعب، وضبط الوزن وهو مفتاح أساسي لحماية القدمين والكعبين من هذه الآلام، ثم عدم ممارسة تمارين التمدد أو إطالة العضلات، ما يسبب تقلصها وبالتالي زيادة الضغط على مفاصل القدمين. ويتطلّب ذلك ممارسة تمارين الإطالة، وعمل تدليك (مساج) للقدم، وارتداء الحذاء المناسب الذي يعتبر من أهم وسائل الوقاية من آلام الكعبين. ويعتبر الكعب العالي من العوامل الرئيسية لهذه الأوجاع، فإذا اضطرتك الظروف إلى ارتداء كعب عالٍ فاختاري التصميم الأسمك والحذاء المغطّى من الأمام لتوفير دعم كافٍ للقدم أثناء الحركة.

