شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية في رسالة للطلاب.. أنتم أملنا الذي نراهن عليه والان نبدء بالتفاصيل

كتب صاحب السمو الملكي، سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، رسالة وجهها للطلبة مع بدء الاختبارات العامة للفصل الدراسي الأول في المدارس والجامعات اليوم.

وقال سمو أمير الشرقية في رسالته: أبنائي وبناتي.. أنتم أملنا الذي نراهن عليه، بسلاح العلم نهزم الجهل، وبصدق العزيمة نحقق الأهداف، دعواتي لكم بالتوفيق والنجاح،، سعود بن نايف بن عبدالعزيز.