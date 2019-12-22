شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها فترة الاختبارات.. 6 أوقات يُحظر فيها قطع الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت هيئة "تنظيم الكهرباء" في وقت سابق حول موضوع حقوق المستهلك، وتوضيح الحالات التي يُحظر فيها فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد تحديدا، بأن الأوقات التي يمنع فيها الفصل 6 أوقات وهي: خلال فترة اختبارات التعليم العام، عند وجود شكوى رسمية تتعلق بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها، خلال شهر رمضان المبارك، في حال وجود مريض لدى المستهلك ويحتاج لأجهزة كهربائية، خارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة، وبعد الساعة 12 ظهرًا.
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