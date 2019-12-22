نصائح للعروس لاختيار فستان زفاف شتوي

2019-12-22

متابعات الخليج 365- متابعة

تهدد برودة الطقس، رومانسية حفل الزفاف الحالمة في الشتاء، حيث يقف الصقيع حائلًا بين اختيار الفستان الذي حلمت به العروس طويلاً، ولذلك قدم موقع weddingwire عددا من النصائح لاختيار الفستان المثالي الذي يجمع بين الأناقة والدفء:

1- خامة ثقيلة:

أنسب أنواع الخامات الثقيلة، الحرير ميكادو، الديباج، قماش فايل، جبردين، الشامواه وهم أنسب من الحرير الصناعي والأورجانزا والكروميز.

2- الطول وطبقات إضافية:

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يفضل اختيار فستان زفاف بطول ثلاثة أرباع أو بأكمام طويلة، ويكون مكونًا من الطبقات الإضافية من التول والتفتا أو الأورجانزا للشعور بالدفء طوال الحفل.

3- إكسسوارات مناسبة:

يمكنك اختيار كاب فرو صناعي فاخر أو سترة عصرية أو غطاء رأس.

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