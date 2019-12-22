أعادت وزارة التعليم الاختبارات التحريرية لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة، إلى جانب التقويم الدراسي في بعض المواد، بهدف تجويد نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي. واعتمدت الوزارة تطوير التقويم المستمر للصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي؛ بعد توقف 14 عاما، عبر اختبارات نهاية الفصل الدراسي لمواد العلوم الشرعية واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والمواطنة، ويتم تقويمهم في باقي المواد.
كما سيتم تقويم أداء الطلاب في المرحلة المتوسطة تقويماً مستمراً وختامياً في مادة لغتي الخالدة، فيما تعمل لجان التوجيه والإرشاد المشكلة من الوزارة، وإدارات التعليم على متابعة تعريف الطلبة قبل الاختبارات بتعديلات لائحة التقويم، وتحفيزهم وبث روح المنافسة بينهم. وقد خصّصت وزارة التعليم خطا مباشرا للاستشارات التربوية والنفسية للطلبة وأولياء أمورهم قبل الاختبارات، مؤكدة أن تطبيق التعديل على لائحة تقويم الطالب من شأنه تطوير ممارسات أكثر دقة وموضوعية لمفهوم التقويم ومتطلباته.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد توقف 14 سنة.. طلاب الابتدائية يختبرون تحريرياً غداً الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.