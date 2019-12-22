بعد توقف 14 سنة.. طلاب الابتدائية يختبرون تحريرياً غداً الأحد

أعادت وزارة التعليم الاختبارات التحريرية لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة، إلى جانب التقويم الدراسي في بعض المواد، بهدف تجويد نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي. واعتمدت الوزارة تطوير التقويم المستمر للصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي؛ بعد توقف 14 عاما، عبر اختبارات نهاية الفصل الدراسي لمواد العلوم الشرعية واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والمواطنة، ويتم تقويمهم في باقي المواد.

كما سيتم تقويم أداء الطلاب في المرحلة المتوسطة تقويماً مستمراً وختامياً في مادة لغتي الخالدة، فيما تعمل لجان التوجيه والإرشاد المشكلة من الوزارة، وإدارات التعليم على متابعة تعريف الطلبة قبل الاختبارات بتعديلات لائحة التقويم، وتحفيزهم وبث روح المنافسة بينهم. وقد خصّصت وزارة التعليم خطا مباشرا للاستشارات التربوية والنفسية للطلبة وأولياء أمورهم قبل الاختبارات، مؤكدة أن تطبيق التعديل على لائحة تقويم الطالب من شأنه تطوير ممارسات أكثر دقة وموضوعية لمفهوم التقويم ومتطلباته.