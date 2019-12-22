العثور على جُثة مقيم عربي داخل سور مسجد في مكة

ذكرت مصادر أن مركز شرطة العزيزية بمكة المكرمة يحقق في العثور على جُثة مقيم عربي كانت ملقاة داخل سور مسجد في منطقة الحسينية وعليها آثار دمـاء.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى الموقع، وفقا لـ”سبق”، حيث فحص رجال الهلال الأحمر الضحية، وتبين أنه مقيم من جنسية عربية متوفى وبه آثار دمـاء في الوجه.