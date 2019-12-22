ذكرت مصادر أن مركز شرطة العزيزية بمكة المكرمة يحقق في العثور على جُثة مقيم عربي كانت ملقاة داخل سور مسجد في منطقة الحسينية وعليها آثار دمـاء.
وانتقلت الجهات الأمنية إلى الموقع، وفقا لـ”سبق”، حيث فحص رجال الهلال الأحمر الضحية، وتبين أنه مقيم من جنسية عربية متوفى وبه آثار دمـاء في الوجه.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جُثة مقيم عربي داخل سور مسجد في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.