رياضي / نتائج الدوري الفرنسي لكرة القدم



باريس 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واس

حقق باريس سان جيرمان انتصارا كبيرا على ضيفه أميان بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة الـ19 من الدوري الفرنسي.

سجل أهداف باريس كلًا من كيليان مبابي ثنائية في الدقيقتين 10 و46 ،ونيمار جونيور وماورو إيكاردي، في الدقيقتين 65 و84، بينما أحرز هدف أميان الوحيد اللاعب ستيفن ميندوزا في الدقيقة 70.

الفوز رفع رصيد باريس إلى 45 نقطة في الصدارة ، بينما تجمد رصيد أميان عند 17 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي نفس الجولة، فاز موناكو على ضيفه ليل بخمسة أهداف مقابل هدف ،ليصبح رصيد موناكو 28 نقطة في المركز السابع ،وتجمد رصيد ليل عند 31 نقطة في المركز الرابع.

كما فاز مونبلييه على ضيفه ستاد بريست برباعية نظيفة، ليصبح رصيده 27 نقطة في المركز التاسع ،ويتجمد رصيد ستاد بريست عند 22 نقطة في المركز الـ15.

وفاز مارسيليا علي ضيفه نيم أولمبيك بثلاثة أهداف مقابل هدف،ليرتفع رصيد مارسيليا إلى 38 نقطة في المركز الثاني ،ويتجمد رصيد نيم أولمبيك عند 12 نقطة في المركز الـ19.

وفاز فريق انجيه على مضيفه نانت بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن،ويتجمد رصيد نانت عند 29 نقطة في المركز الخامس.

وحقق فريق رين الفوز على ضيفه بوردو بهدف نظيف،ليصبح رصيد رين 33 نقطة في المركز الثالث ،ويتجمد رصيد بوردو عند 26 نقطة في المركز ال-13.

وفاز ستراسبورج على ضيفه سانت إيتيان بهدفين مقابل هدف ،ليرتفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز ال-11،وتجمد رصيد سانت إيتيان عند 25 نقطة في المركز ال-14.

كما حقق فريق نيس الفوز على ضيفه تولوز بثلاثية نظيفة،ليرتفع رصيد نيس إلى 27 نقطة في المركز العاشر ،بينما تجمد رصيد تولوز عند 12 نقطة فقط المركز الأخير .

وتعادل ديجون مع ضيفه ميتز بهدفين لكل منهما،ليصبح رصيد ديجون 18 نقطة في المركز ال-16،ويصبح رصيد ميتز 17 نقطة في المركز ال-17.

وتعادل ستاد ريمس مع ضيفه ليون بهدف لكل فريق ليصبح رصيد ليون 26 نقطة في المركز -12،بينما اصبح رصيد ستاد ريمس28 نقطة في المركز السادس.

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