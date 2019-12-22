شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحسن الأجواء .. طبيعة نصف القمر تجذب الزوار والان نبدء بالتفاصيل
» الرمال والبحر
وقال عدد من مرتادي شواطئ نصف القمر: إن شواطئ الهاف مون والعزيزية تشهد إقبالا لافتا من الأهالي والعائلات؛ بسبب ما تشكله الرمال والبحر من طبيعة متميزة أصبحت محط جذب للكثير ممن يقصدها من أجل التنزه البري وإقامة المخيمات، خصوصا في مثل هذه الأجواء وبعد هطول الأمطار، التي ارتوت منها الأرض، خاصة لعدد من المواقع المهمة والجميلة.
» التطعيس والغوص
وأشار إسماعيل العلي إلى أنه في مثل هذه الأجواء التي أعقبت الحالة المطرية، التي عاشتها المنطقة تتحسن الأجواء في فترة النهار، ويكون هناك رغبة في التوجه إلى البحر بحثا عن التنزه وممارسة عدد من الهوايات، كمزاولة التطعيس بالسيارات أو الدراجات النارية وركوب الخيل وممارسة بعض الألعاب المائية، مثل الغوص وهي المحببة لدى الأغلبية وهذه الأماكن تحتاج إلى إقامة مثل هذه الفعاليات، وأن تكون بتنظيم أكثر.»
وأضاف حسين البقمي: إن الأجواء الخلابة تسببت في إقبال كبير على الدراجات النارية لاستئجارها والتطعيس بها، وأيضاً التجول بالقوارب البحرية مع الغيوم التي تشهدها المنطقة هذه الفترة.
» ركوب الخيل
فيما قال أحمد عبداللطيف: إن ممارسة هوية ركوب الخيل والتنزه بها في هذه الأوقات من أجمل الأوقات، حيث يستمتع الصغار والكبار بركوب الخيول.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تحسن الأجواء .. طبيعة نصف القمر تجذب الزوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.