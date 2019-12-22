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محافظ بقيق يكرم المتميزين في قطاع الرعاية الصحية

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كرَّم محافظ بقيق محمد المتحمي مؤخرا، عددا من الكوادر الطبية والتمريضية، والموظفين بمناسبة حصول عدد من مراكز الرعاية الصحية في قطاع بقيق على شهادة اعتماد المنشآت الصحية «سباهي» بقاعة المناسبات في مستشفى بقيق.

وكان في استقبال المحافظ المدير التنفيذي لمستشفى بقيق والمراكز الصحية د. راشد البوعلي، الذي أعرب خلال كلمته الترحيبية عن شكره للمتميزين على جهودهم المميزة للحصول على شهادة الاعتماد وتطبيق معايير الجودة، وحثهم على مواصلة الإنجاز والعطاء والارتقاء بالخدمة المقدمة للمرضى، كما تم توزيع الدروع والشهادات التقديرية والهدايا للمتميزين، وأخذ الصور التذكارية بهذه المناسبة.

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