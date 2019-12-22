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3 آلاف مستفيد ومستفيدة بجمعية «قارئ» في الخفجي

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استكمل 1200 طالب وطالبة انتظامهم بالاستفادة من البرامج المجتمعية، التي تقدمها جمعية «قارئ» بمحافظة الخفجي، وذلك في إطار تحقيق أهداف النمو المحددة بزيادة عدد المستفيدين المنتظمين، ليبلغ العدد الكلي 3000 مستفيد ومستفيدة، وكذلك تحقيق أهداف التوسع في عدد الدور والمجمّعات التابعة للجمعية، وذلك بافتتاح دار جديدة كوقف لأحد المحسنين ليصبح عدد الدور النسائية 7، بالإضافة إلى 7 مجمعات قرآنية للبنين موزعة على أحياء المحافظة، في الوقت الذي أعلنت فيه الجمعية تحقيق نتائج عالية بمستوى الحفظ، الذي بلغ أكثر من 10 أجزاء يوميا خلال العام الدراسي 1440هـ، في حين أطلقت الجمعية حملة لتسويق كفالة الحلقات، وذلك ضمن أهدافها لهذا العام تحت عنوان «قارئ ثمار واستثمار».

واستعرضت الجمعية مؤخرا أنشطتها وبرامجها المختلفة في لقاء جمع عددا من رجال الأعمال بمحافظة الخفجي، ضمن المبادرات المجتمعية، التي استضافها فرع غرفة الشرقية بالخفجي.

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