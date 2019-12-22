شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف مستفيد ومستفيدة بجمعية «قارئ» في الخفجي والان نبدء بالتفاصيل
واستعرضت الجمعية مؤخرا أنشطتها وبرامجها المختلفة في لقاء جمع عددا من رجال الأعمال بمحافظة الخفجي، ضمن المبادرات المجتمعية، التي استضافها فرع غرفة الشرقية بالخفجي.
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