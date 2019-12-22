شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 90 % من جسر المشاة بطريق الملك عبدالله بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

بلغت الأعمال في جسر المشاة الذي تنفذه بلدية الخبر بطريق الملك عبدالله بالخبر 90%، وكانت البلدية قد أعلنت عن إغلاق الطريق منتصف ليل أمس الأول لتركيب الجسر الذي يربط بين ضفتي الطريق، واستغرق تركيبه 8 ساعات.

من جهته قال رئيس بلدية الخبر م. سلطان الزايدي: إن معظم الأعمال في جسر المشاة بطريق الملك عبدالله قد تم الانتهاء منها ولم يبق سوى اللمسات الأخيرة، متوقعا الانتهاء منها في الأسبوع المقبل. وأضاف: إن تنفيذ البلدية للجسر يأتي لما له من أهمية لسلامة عابري الطريق، مشيرا إلى أن أماكن اختيار جسور المشاة تعتمد على المواقع ذات معدلات حوادث المشاة المرتفعة، وفقا للتقارير الإحصائية، وتقارير النقاط السوداء الصادرة من إدارة المرور، والأماكن التي تشهد حركة مرور عالية للمشاة، مثل الأسواق، والمجمعات التجارية، والوحدات السكنية، والمستشفيات، والمجمعات الرياضية.

وبين الزايدي أن هناك معايير مطلوبة في الطرق لوضع جسر مشاة أبرزها وجود مشكلة مرورية للمشاة بمواقع محددة، مثل حوادث مرورية متكررة واختناقات وازدحام مروري، ولفت إلى أنه يتم أيضا مراعاة أن تكون الجسور والمعابر في مواقع النقاط السوداء لحوادث الدهس، ومطابقتها للمعايير الهندسية مع توفر المصاعد لاستخدامها من قبل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ووجود جزيرة وسطية للطريق تكون مزودة بحواجز حديدية مرتفعة لمنع عبور المخالفين.