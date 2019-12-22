شكرا لقرائتكم خبر عن 65 برنامجا ومشروعا بـ «التنمية الاجتماعية» برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة رأس تنورة 50 برنامجا ومقترحا ومشروعا من مختلف فئات المجتمع خلال الفترة السابقة، كما استقبلت 15 مشروعا جديدا وذلك خلال عقد اللجنة ورشة عمل «روابط» 2020.

وأكد رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية برأس تنورة مبارك الدوسري أثناء الورشة التي حضرها 40 شخصا، أن اللجنة حريصة على تلقي المقترحات للبرامج والمشاريع التي تقيمها والتي تحاول أن تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، مبينا أننا نجتمع لتحديد مشاريع اللجنة وعناوينها إلى عام 2020.

ولفت الدوسري إلى «أننا أطلقنا رابطا للجنة وعرفنا المجتمع بحاجتنا لمقترحات بوضع مشاريع وبرامج تخدم المجتمع، فتوافد علينا 50 مشروعا وبرنامجا وجاءت هذه البرامج بحسب احتياجات المجتمع بالمحافظة»، مؤكدا أن اللجنة يهمها الشراكة المجتمعية واستقطاب آراء وطاقات الكفاءات من المجتمع، ولذلك أقامت ورشة دعت فيها عددا من الشخصيات في المجتمع وأفسحت المجال بعد تقسيم الحضور إلى 5 مجموعات، فكانت المخرجات لهذه الورشة مثمرة، فقد اقترحت المجموعات 15 برنامجا ومشروعا إضافيا، مشيرا إلى تنوع الحضور والشخصيات في الورشة فتواجد كبار السن والشباب للتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم.

وقال نائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية برأس تنورة حسين الأنصاري: إن اللجنة في ورشة العمل التي أقامتها حددت أهدافها ورؤيتها وبرامجها السابقة بالقسمين الرجالي والنسائي، ووضعت خططها لعام 2020. وقد اقترح عدد من البرامج في هذه الورشة أهمها برنامج الزواج الجماعي، وماراثون رياضي، وبرامج لذوي الهمم «المعاقين»، ومقر للشباب، والعديد من البرامج المتعددة والمتنوعة.