شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة انتخاب رئيس ونائب بلدي بقيق والان نبدء بالتفاصيل

عقد المجلس البلدي بمحافظة بقيق، جلسته الثالثة والخمسين، بكامل الأعضاء، لانتخاب رئيس المجلس ونائبه، وتمت عملية الاقتراع على حسب المتبع. وشهدت الجلسة إعادة انتخاب رئيس المجلس عبدالله آل عايد، بالأغلبية، رئيسا لمجلس بلدي بقيق، لفترة استمرار المجالس البلدية القادمة، في حين تم اختيار م. أحمد الزهراني بالإجماع نائبًا لرئيس المجلس للفترة نفسها.

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