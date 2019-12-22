شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء تستضيف اجتماعا وزاريا لبحث تحديات السياحة العربية والان نبدء بالتفاصيل

تستضيف المملكة اليوم الأحد في محافظة الأحساء «عاصمة السياحة العربية 2019»، اجتماعات الدورة الـ 25 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والدورة الـ 22 للمجلس السياحي العربي للسياحة، وتستمر يومين، بحضور كافة الدول الأعضاء والعديد من المنظمات والاتحادات ووسائل الإعلام العربية والعالمية.

ويأتي الاجتماع الوزاري الذي يترأسه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، لتعزيز الجهود المشتركة وتبادل الرؤى والأفكار وإنفاذ القرارات الرامية لتجاوز التحديات وتطوير السياحة العربية.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الأول عقد اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ 25، على أن يشهد اليوم التالي عقد الاجتماع الوزاري الرئيس، كما سيحظى كافة أعضاء الوفود المشاركة وضيوف الملتقى الكبير بالعديد من البرامج السياحية في الأحساء، تتضمن زيارة عدد من المواقع الأثرية والتاريخية، مثل جبل القارة، وبيت البيعة، وقصر الصاهود، وسوق القيصرية التاريخي، كما ستحتفي الأحساء بهذه المناسبة المهمة عبر إقامة العديد من العروض المتنوعة والفعاليات المصاحبة في مختلف المواقع، وتشمل عروض الحرف اليدوية، والفنون الشعبية، والعروض المسرحية التاريخية، وعروض قوافل الإبل، ومعرضا للفنون التشكيلية، وعروض الضوء والصوت، وغيرها.

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وتعتبر محافظة الأحساء واحدة من أكبر وأشهر واحات النخيل بالعالم، من خلال أكثر من 3 ملايين نخلة منتجة لأجود أنواع التمور، فضلا عن طبيعتها الساحرة وما تحتضنه من كنوز تاريخية وتراثية مثل «بيت البيعة» الذي تشرف بزيارة الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- في عام 1913، و«قصر الصاهود» الذي تم بناؤه في العام 1790 لحماية المناطق الزراعية حول المدينة، و«جبل القارة» الذي يتوسط أربع قرى تاريخية ويضم الكهوف ذات الطبيعة المناخية المختلفة والمميزة بالبرودة صيفا والدفء في فصل الشتاء، و«سوق القيصرية» التاريخي الذي يرجح وجوده قبل ستة قرون مع بداية الاستيطان بالمنطقة.

ويأتي اختيار مكان وزمان هذا الاجتماع المهم لما تملكه المملكة من مكانة رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة وهي تترأس حاليا مجموعة العشرين وتستعد لاستضافة قمتها خلال العام المقبل 2020، بالإضافة لما تشهده المملكة من تحول تاريخي ونهضة تنموية شاملة في جميع المجالات، تتمثل في رؤية 2030، التي تتمحور حول فتح النوافذ على كل دول العالم، ومد جسور التواصل على مختلف الثقافات، والعمل على تنويع الاقتصاد لتحقيق النمو والازدهار، كما يعتبر القطاع السياحي أحد المحركات الرئيسة لتحقيق هذه التطلعات، وتعتبر المملكة اليوم واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية، التي تضم العديد من الوجهات السياحية بطبيعتها الساحرة ومقوماتها التاريخية والتراثية، ومن بينها الأحساء التي تم اعتمادها رسميا في العام 2018م كخامس المناطق السعودية المسجلة ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي «اليونيسكو».

تعزيز الجهود المشتركة وتبادل الرؤى والأفكار