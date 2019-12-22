شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية جمعية الصفا تبحث سبل النهوض بها والان نبدء بالتفاصيل
واستعرض رئيس جمعية الصفا الخيرية علي العالي، في كلمته إنجازات الجمعية والتحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية، داعيا المجتمع لمساندة الجمعية ماديا ومعنويا وإيجاد الكفاءات التي تستطيع النهوض بها ونقلها مؤسساتيا وفق رؤية المملكة 2030م فيما يخص العمل في المؤسسات الأهلية غير الربحية، مقدما شكره للمشتركين والداعمين للجمعية.
من جانبه قدم الأمين العام أحمد السادة عرضا للتقرير الإداري للجمعية، ومسيرة رسوم الاشتراك خلال الـ 60 سنة الماضية وعرض قائمة بالاشتراكات لمثيلاتها من جمعيات المحافظة، وقدم المحاسب القانوني عرضا للتقرير المالي للعامين 2017م و2018م، كما قدم عضو لجنة الاستثمار بالمجمع الطبي سعيد الصفواني عرضا عن المجمع الطبي والخيارات المطروحة أمام اللجنة والآفاق المستقبلية.
بدوره عرض عضو لجنة أجيال م. محمد الهاشم مشروع أجيال 1 وطموحات وتطلعات اللجنة وما أسفرت عنه ورش العمل الخاصة بالمشروع، ودعت اللجنة أبناء المجتمع ممن يجد في نفسه الرغبة إلى الانضمام إليها للعمل في المشروع.
ووافق المجلس على مشروعين طُرحا للتصويت، الأول بيع أرض الجمعية الموجودة بحي الأفراح، والآخر زيادة مبلغ الاشتراك السنوي إلى 360 ريالا في السنة. وفي ختام الجلسة، فُتح باب النقاش مع الحضور والإجابة عن تساؤلاتهم واقتراحاتهم.
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