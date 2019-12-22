شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة لتأهيل ممارسي أنشطة الكشف عن تسربات المياه والان نبدء بالتفاصيل

تنظم وزارة البيئة والمياه والزراعة، ورشة عمل تعريفية حول التنظيم الجديد لتأهيل المدققين لممارسة نشاط تدقيق وترشيد المياه «كشف التسربات»، غدا في غرفة الشرقية بالدمام. وتأتي هذه الورشة، ضمن جهود المرحلة الثانية من برنامج تأهيل المنشآت لممارسة نشاط تدقيق وترشيد استهلاك المياه «كشف التسربات» في المباني. ودعت الوزارة، المهتمين والمختصين والشركات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة لحضور ورشة العمل والمشاركة وتقديم المرئيات في اشتراطات ومتطلبات التأهيل للشركات والمؤسسات، وكذلك اشتراطات ومتطلبات الفنيين العاملين في نشاط تدقيق المياه. وقد وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، معايير جديدة لممارسة نشاط تدقيق وترشيد المياه «كشف التسربات» شملت، معرفة الأساسيات، والتدقيق الفني المتعلق بالمياه، وتوافر المعدات والأدوات اللازمة، والخبرة العملية، والصحة والسلامة المهنية، وخدمة العملاء، وتوافر المركبات، والالتزام بالزي الموحد وغيرها من متطلبات العمل، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق الشركات والمؤسسات أكثر من 60% من هذه المعايير للحصول على التأهيل اللازم، وستنشر قائمة دورية بالشركات والمؤسسة المعتمدة والمؤهلة لممارسة هذا النشاط للجمهور، مع مواصلة تقييم الأداء المستمر للشركات والمؤسسة المؤهلة في هذا المجال.

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