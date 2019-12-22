شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع تحت الترسية للطرق والسفلتة بضاحية الجبيل والان نبدء بالتفاصيل
» إجراءات الترسية
وقال الصفيان لـ ”الخليج 365”: إن بلدية محافظة الجبيل تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ أعمال الطرق بمخطط ضاحية الملك فهد بالجبيل من ردم وتسوية وسفلتة وإنارة الطرق الرئيسية والفرعية، حيث تم الانتهاء خلال العام الحالي من تنفيذ عدد من مشاريع الردم والتسوية لبعض الشوارع بالمخطط، وجارٍ تنفيذ عدد آخر من هذه المشاريع، بالإضافة إلى مشروع إنشاء حديقة، كما يوجد عدد من المشاريع لا يزال تحت إجراءات الترسية، كما تم طلب توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال أعمال الطرق بالمخطط، وسيتم البدء بتنفيذ تلك المشاريع فور انتهاء الإجراءات اللازمة.
» هبوط السيارات
من جهة أخرى، طالب عدد من السكان في ضاحية الملك فهد بالجبيل بضرورة سفلتة الشوارع الرئيسية، حيث قال حسين الغامدي: نعاني كثيرا من الوصول إلى منازلنا في هذه الأيام حيث تهبط السيارات في الوحل.
أما إبراهيم الزهراني فقال: إن بعض سكان الضاحية قام باستئجار سكن في الشقق المفروشة حتى تجف المستنقعات، ونأمل من بلدية محافظة الجبيل إنهاء معاناتنا.
وأشار محمد الشمري، إلى أن الأهالي أثاروا مشاكل الضاحية عبر ”الخليج 365” التي وقفت معنا ونقلت معاناتنا إلى المسؤولين، وأضاف: الطريق بدون سفلتة ونعاني عند نزول المطر في تنقلاتنا، ونتمنى زيارة الموقع ومشاهدة هذه المشاكل على الطبيعة.
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