شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز العلاقات السعودية الباكستانية والان نبدء بالتفاصيل

استعرض سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي، مع وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتقويتها في مختلف المجالات.

وبحث السفير المالكي مع قادري، خلال استقباله أمس في مكتبه، المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.