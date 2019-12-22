شكرا لقرائتكم خبر عن 478 ألف لتر مياه وخدمات طبية للأسر بالخانق وحجة والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي؛ للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.

وجرى خلال الفترة من 12 إلى 18 ديسمبر 2019م ضخ 220,500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 257,250 لترا من مياه الاستخدام للخزانات، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.

من جهة أخرى، تواصل العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية لنازحي مخيم الخانق بمنطقة حريب نهم التابعة لمحافظة صنعاء، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الطوارئ خلال الأسبوع الماضي 769 مستفيدا، وعيادة الباطنية 408 أشخاص، وعيادة النساء 106 نساء، وقسم الجراحة والتضميد 19 فردا، وقسم التحصين 44 مريضا، وعيادة التغذية 74 مستفيدا، فيما بلغ عدد المستفيدين من الفريق الطبي المتنقل 150 فردا.

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كما راجع قسم الرعاية الصحية 286 شخصا، وأجري الفحص المختبري لـ 592 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 1,478 فردا.

ويقدم مركز الجعدة الصحي خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الطوارئ خلال الفترة 12 – 18 ديسمبر 2019م، 559 مستفيدا، وعيادة الباطنية 334 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 39 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 590 مستفيدا، وعيادة الجراحة والتضميد 1,002 مراجع، وقسم التوعية والتثقيف 1,128 مراجعا، فيما نفذت 10 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر 511 شخصا، وصرفت الأدوية لـ 1,331 فردا، وراجع قسم الأشعة 5 مرضى، ونقل الدم 6 حالات، والإحالة الطبية 57 مستفيدا.