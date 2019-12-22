شكرا لقرائتكم خبر عن 9154 مستفيدا من العيادات «التغذوية» في الحديدة والان نبدء بالتفاصيل
وراجع العيادات 9154 شخصا خلال الأسبوع الماضي بينهم 2٫072 مستفيدا في قسم الرعاية التكاملية و64 شخصا في عيادة التغذية العلاجية، ومستفيدان في عيادة التحصين، وعيادة الصحة الإنجابية 395 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 295 فردا، وقسم الإحالة الطبية مستفيدان، وقسم التوعية والتثقيف 733 شخصا، وقسم النساء والولادة 7 حالات.
كما أجري الفحص المخبري لـ2٫889 مريضا، وصرفت الأدوية لـ1٫656 مريضا، واستقبل قسم التنويم مستفيدين، وعيادة نقل الدم 16 مستفيدا، وعيادة تخطيط القلب 5 مستفيدين، وراجع قسم الرعاية الصحية 1٫018 شخصا.
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