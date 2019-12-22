شكرا لقرائتكم خبر عن 19 عملية جراحية لمكافحة العمى في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

وقعت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محافظة غيبدة بجمهورية بنجلاديش الكشف على 6،700 حالة، خلال يومها الأول، منهم 2،747 من الذكور، و3،953 من الإناث، والتسجيل الأولي للعمليات لـ977 شخصا منهم 465 من الذكور و512 من الإناث، وإجراء 19 عملية جراحية، وتوزيع 3،393 وحدة دواء و1،954 نظارة.

وتستهدف الحملة المقدمة من المركز معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقا للاتفاقية التي وقعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.