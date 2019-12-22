شكرا لقرائتكم خبر عن 19 عملية جراحية لمكافحة العمى في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل
وتستهدف الحملة المقدمة من المركز معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقا للاتفاقية التي وقعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.
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