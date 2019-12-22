شكرا لقرائتكم خبر عن شحنة محاليل غسيل كلوي لحضرموت والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي الشحنة ضمن المساعدات الإنسانية لمركز الكلية الصناعية، والتي سيستفيد منها مرضى الفشل الكلوي بمديرية الشحر وكذلك مديريات غيل باوزير، وغيل بن يمين، والديس الشرقية، والريدة الشرقية، وقصيعر.
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