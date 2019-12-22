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شحنة محاليل غسيل كلوي لحضرموت

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تسلمت وحدة غسيل الكلى بمركز الكلية الصناعية في مستشفى الشحر العام التابع لمحافظة حضرموت، أمس الأول، شحنة من محاليل الغسيل الكلوي مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتأتي الشحنة ضمن المساعدات الإنسانية لمركز الكلية الصناعية، والتي سيستفيد منها مرضى الفشل الكلوي بمديرية الشحر وكذلك مديريات غيل باوزير، وغيل بن يمين، والديس الشرقية، والريدة الشرقية، وقصيعر.

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