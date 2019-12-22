شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يواصل «الإصحاح البيئي» في الخوخة والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر 2019م ضخ 287000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 329000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وتنفيذ حملة رفع ونقل المخلفات من مديرية الخوخة بالكامل، وتنفيذ حملة الرش لمكافحة نواقل الأمراض من المديرية ومخيمات النازحين، استفاد منها أكثر من 34614 فردا.
ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.
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