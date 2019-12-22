شكرا لقرائتكم خبر عن يمول 13 مهمة إسعافية في شمال لبنان والان نبدء بالتفاصيل
وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية، بالإضافة إلى أنشطة التوعية في المدارس والمصانع.
ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.
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