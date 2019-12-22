شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 5 آلاف شخص ضد الإنفلونزا الموسمية بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت الفرق الطبية الميدانية التابعة للتجمع الصحي بمنطقة القصيم من تحصين 4853 فردا ضد الإنفلونزا الموسمية، خلال الحملة التي انطلقت في أسبوعها التاسع أمس الأول بعد صلاة الجمعة.

وكان التجمع الصحي قد هيأ 19 فرقة طبية ميدانية تمركزت أمام الجوامع بالمنطقة، بعد دعمهم بالتجهيزات واللقاحات الطبية اللازمة، حيث بدأت الفرق عملها بعد صلاة الجمعة مباشرة، وأسهمت في تحصين المواطنين والمقيمين، ضد الإنفلونزا الموسمية.

ويواصل التجمع الصحي حملاته الوقائية في جميع أنحاء المنطقة عبر الفرق الصحية الميدانية لوقاية المجتمع من هذا المرض، حيث يتم التنسيق بشكل مستمر لإقامة الحملات في عدد من المواقع التي تشهد حضورا من جميع شرائح المجتمع.