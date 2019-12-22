شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بتنظيم احترف سرقة عملاء البنوك والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري: إنه تم القبض على عناصر التنظيم، بعد محاولتهم مقاومة رجال الأمن، وعددهم «5» من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع.
أقر المتهمون خلال التحقيقات بارتكاب 5 جرائم، بلغت المبالغ النقدية المسروقة بها أربعمائة ألف ريال، إضافة إلى محاولة فشلوا خلالها في سلب حقيبة تحتوي على ثلاثمائة وواحد وستين ألف ريال من أحد عملاء البنوك، وعثر بحوزتهم على أدوات حادة تستخدم لكسر زجاج المركبات، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.
كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بتنظيم احترف سرقة عملاء البنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.