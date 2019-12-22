شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بتنظيم احترف سرقة عملاء البنوك والان نبدء بالتفاصيل

نجحت دوريات الأمن بالرياض في الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن الترصد لعملاء البنوك، وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ نقدية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري: إنه تم القبض على عناصر التنظيم، بعد محاولتهم مقاومة رجال الأمن، وعددهم «5» من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع.

أقر المتهمون خلال التحقيقات بارتكاب 5 جرائم، بلغت المبالغ النقدية المسروقة بها أربعمائة ألف ريال، إضافة إلى محاولة فشلوا خلالها في سلب حقيبة تحتوي على ثلاثمائة وواحد وستين ألف ريال من أحد عملاء البنوك، وعثر بحوزتهم على أدوات حادة تستخدم لكسر زجاج المركبات، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.