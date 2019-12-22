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سكاي نيوز: مدل بيست غيّر وجه عاصمة المملكة
وسط تنظيم عالمي يندر مثله
متابعات الخليج 365- متابعة
قال موقع سكاي نيوز: إن المناسبات التي شهدتها الرياض لافتة، ليس على مستوى المملكة والمنطقة فحسب، بل على مستوى الفن عالميًّا، بعد أن جمعت عشرات الفنانين العالميين إلى أكبر مهرجان فني تشهده المنطقة على الإطلاق.
وقال التقرير الذي جاء بعنوان: مدل بيست.. الحدث الذي غيّر وجه العاصمة السعودية، إن المهرجان سجل في يومه الأول الخميس، حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، بعد أن توافد مئات الآلاف؛ للاستمتاع بالموسيقى والأكل والتسوق في مهرجان يعد الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، وسط تنظيم عالمي يندر مثله.
وشارك في المهرجان أكثر من 100 فنان دي جي عالمي، والعديد من نجوم الفن والغناء والموسيقى في المملكة والعالم العربي، واستقطب أكثر من 300 ألف شخص، وسط إقبال جماهيري غير متوقع لهذه الفعالية العالمية.
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