شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام الإماراتية تثير السخرية مجددًا بظهورها بملابسها الرياضية الخاصة!.. لن تصدق كيف أصبحت؟ (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصر الإمارتية أحلام، ، على أن تطل على جمهورها من حين لآخر بـ ” لوك ” جديد لايخلوا من أثارة مواقع التواصل الاجتماعي .

ولكن في هذه الصورة النادرة لم تكن الملابس الرياضية ” لوك ” دائم لأحلام، لكنها ارتدتها بسبب مناسبة خاصة جدا.

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أحلام الإماراتية تثير السخرية مجددًا بظهورها بملابسها الرياضية الخاصة!.. لن تصدق كيف أصبحت؟ (شاهد)

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مما جعل صورتها وهي ترتدي الملابس الرياضية من اللقطات النادرة جدا ومثار للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي دفع بالبعض منهم الى التأكيد بأن أحلام تتعمد فقط أثارة الرأي العام بظهور الغريب بعد أن تلاشت عنها نجوميتها الفنية .