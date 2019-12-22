أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم السبت تحذيرا أمنيا عالي المستوى خاصا بتحديث جديد لموقع “تويتر”. وأوضح أن شركة “تويتر” أصدرت تحديثاً لمستخدمي نظام “أندرويد” لمعالجة ثغرة في التطبيق، تتمثل في قيام المهاجم بالتحكم بالحساب والوصول والاطلاع على بياناته مثل التغريدات المحمية وتحديد المواقع والرسائل الخاصة. ودعا المركز مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام “أندرويد” إلى تحديث التطبيق فوراً من خلال متجر “جوجل بلاي” أو عبر اتباع الرابط المباشر للتحديث.

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كانت هذه تفاصيل خبر “الأمن السيبراني” يصدر تحذيراً عالي المستوى من ثغرة في “تويتر” ويدعو إلى التحديث فوراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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