أكملت شركة “تطوير” لخدمات النقل التعليمي التابعة لوزارة التعليم استعداداتها لنقل 1.2 مليون طالب وطالبة إلى 18 ألف مدرسة خلال اختبارات الفصل الدراسي الأول.
وتستخدم الشركة أسطولا من 25 ألف حافلة ومركبة، ويقوم على الخدمة 28 ألفا، ما بين سائق ومراقب ميداني ومشرفين وإداريين وفنيين، وشهدت الأيام الماضية تكثيف الاستعدادات وإجراء الصيانة وتجهيز ورش متنقلة، بالإضافة إلى توفير حافلات بديلة تحسباً للطوارئ. وشمل برنامج الصيانة سلامة الإطارات والطفايات، وحقائب الإسعافات الأولية، وكفاءة التكييف، وميزان إغلاق الأبواب بإحكام، وفعالية الإضاءة والمنبهات، وأبواب الطوارئ، وثبات المقاعد وتغيير المتهالك منها، بعد أن حُدث الأسطول بـ 3000 حافلة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الصيانة والتحديث بـ3000 حافلة جديدة.. “تطوير للنقل” مستعدة للاختبارات غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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