مواطنون يكشفون تفاصيل تعرضهم للنصب والاحتيال من شركة سيارات بمكة تحت شعار “خلّي الضريبة علينا”

كشف مواطنون عن تعرضهم للنصب الاحتيال -بحسب وصفهم- ، وذلك بعد مماطلة إحدى شركات السيارات في مكة بتسليمهم سياراتهم وقد دفعوا لعمالة من جنسية عربية أكثر من 700 ألف ريال .

وقال المواطنون بحسب “سبق” : ” تضررنا من إحدى الشركات المتخصصة في بيع السيارات بمكة، وذهبت أموالنا إلى المجهول، في ظل مماطلة الشركة، حيث لم نتسلّم مركباتنا بحسب العقود المتفق عليها، إذ جذبتنا الشركة في بادية الأمر قبل عدة أشهر بعروضهم الخيالية وكانت تحت عنوان خلي الضريبة علينا، وبعد دفع المبالغ وعدونا أن نستلم السيارات بعد أسبوعين من توقيع العقد.

وأضافوا: مرّ قرابة العام ولم نتسلّم مركباتنا، حيث كانت حججهم أن السيارة ليست موجودة أو أن اللون الذي ترغب فيه غير موجود.

وأشار المتضررون إلى أن من يقف خلف هذه المماطلة، هي عصابة محترفة من جنسية عربية يستهدفون عملاء الكاش، وما زالوا يواصلون نصبهم في جني الأموال، على حد تعبيرهم.